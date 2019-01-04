باليه الروس المفضل في أعياد الميلاد ورأس السنة

يعد باليه "كسارة البندق" للموسيقار الروسي العظيم بيوتر تشايكوفسكي من الباليهات المحببة لدى الروس، وخاصة الأطفال منهم.

وترتبط قصة "كسارة البندق" بأجواء الميلاد والمعجزات التي تحدث ليلة كما يؤمن الصغار.

ففي هذه الأيام، تتوافد آلاف العائلات الروسية على المسارح لمشاهدة حكاية الأمير في "كسارة البندق"، وملك الفئران الشرير، وانتصار الخير على الشر، والسفر إلى مدينة الحلويات مكافأة على الشجاعة.

المصدر: RT