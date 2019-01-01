بالفيديو... محمد رمضان يثير الجدل مجددا بـ "مافيا"

نشر المغني المصري محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، أحدث كليباته الذي حمل اسم "مافيا" عبر قناته على يوتيوب.

وهذا الفيديو أعلن عنه رمضان منذ أيام، وروج له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلق حينها: "قريبا".

كما نشر أيضا قبل ذلك فيديو قصير له أثناء تصوير الكليب في مدينة الإنتاج الإعلامي، داخل منطقة السادس من أكتوبر، ويقول فيه: "أنا مافيا" معلنا عن اقتراب موعد طرح الكليب.

وحققت الأغنية قرابة مليون مشاهدة في أقل من 8 ساعات.

وتتضمن كلمات الأغنية عبارات حماسية يغلب عليها طابع التحدي، مع تضمنها رسائل غير مباشرة لمنافسين طالما ألمح إليهم الفنان المصري في أغنياته السابقة.

وتثير كليبات المغني المصري كثيرا من الجدل، مثل أغنية "Number 1"، و"أنا الملك".

المصدر: RT