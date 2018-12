(بالفيديو) الإعلامية السورية زينة يازجي تتحدى وفنانون يقبلون التحدّي

View this post on Instagram

الرائعة نيلي كريم @nellykarim_official قبلت التحدي #تحدي_السنة_الجديدة بدعمها اللاجئين عبر التبرع لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين @unhcr_arabic @refugees ・・・ The website to donate is https://giving.unhcr.org/ @hendsabri @karara.amir بانتظاركم