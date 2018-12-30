 
مباشر

(بالفيديو) الإعلامية السورية زينة يازجي تتحدى وفنانون يقبلون التحدّي

الثقافة والفن

(بالفيديو) الإعلامية السورية زينة يازجي تتحدى وفنانون يقبلون التحدّي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9jo

أطلقت الإعلامية السورية زينة يازجي، تحدّياً إنسانياً مختلفاً بعنوان "تحدي السنة الجديدة"، وهدفه نشر الدفء بين اللاجئين السوريين عبر التبرع للمفوضية السامية للاجئين.

ونشرت يازجي مقطع فيديو أعلنت فيه أنها تتحدى الفنانين محمد عساف ونيللي كريم وفايز المالكي، وعلى الفور ردّ عساف عبر "تويتر"، مؤكداً أنه قبل التحدي. وأيضا أعلنت كريم في حسابها عبر "إنستغرام" عن قبول تحدي يازجي، وتحدت بدورها أمير كرارة وهند صبري.

وكانت يازجي تعرضت للانتقاد من أحد متابعيها عندما نشرت مقطع فيديو وهي تحتفل بعيد الميلاد، معتبراً أنّه لا يتناسب مع معاناة الشعب السوري، وهذا ما جعلها ترد عليه، موضحة أنّ لحظة الفرح لا تتأجّل، وأنها ليست بعيدة عن دعم السوريين، لافتة إلى أنها تقوم دائماً بمبادرات دعم وتبرع، لتطلق بعدها بيومين "تحدّي السنة الجديدة".

وكانت هذه المذيعة السورية قد استقالت​ من قناة "العربية" في مايو عام 2013 ، وذلك بعد تصاعد الأحداث في بلدها سوريا.

ونفت يازجي شائعات تعرضها لضغوط دفعتها لتقديم استقالتها، وانضمت لقناة "دبي"حيث صارت تقدم برنامجها الجديد"الشارع العربي" عبر هذه الفضائية، وأوضحت أنها استقالت من "العربية" لأنها شعرت بأن المساحة الإخبارية ضيقة، في وقت كانت تبحث فيه عن مساحة أكبر للحوار والتحليل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. علاقة غير اعتيادية بين رجل و أنثى نمر