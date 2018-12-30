(بالفيديو) الإعلامية السورية زينة يازجي تتحدى وفنانون يقبلون التحدّي

أطلقت الإعلامية السورية زينة يازجي، تحدّياً إنسانياً مختلفاً بعنوان "تحدي السنة الجديدة"، وهدفه نشر الدفء بين اللاجئين السوريين عبر التبرع للمفوضية السامية للاجئين.

ونشرت يازجي مقطع فيديو أعلنت فيه أنها تتحدى الفنانين محمد عساف ونيللي كريم وفايز المالكي، وعلى الفور ردّ عساف عبر "تويتر"، مؤكداً أنه قبل التحدي. وأيضا أعلنت كريم في حسابها عبر "إنستغرام" عن قبول تحدي يازجي، وتحدت بدورها أمير كرارة وهند صبري.

#تحدي_السنة_الجديدة بانتظار انضمامكم، خلونا نتحدى بعض بالخير مع بداية السنة و ننشر الدفء للاجئين بالبرد القاسي عبر التبرع ل https://t.co/lcw5wveE6x و من ثم تحدي الاصدقاء بفعل المثل! انا تبرعت و اتحدى نيلي كريم، محمد عساف و فايز المالكي @NellyKarim@fayez_malki@MohammedAssaf89pic.twitter.com/7722nlm1Jn — Zeina Yazigi (@zyazigi) December 28, 2018

وكانت يازجي تعرضت للانتقاد من أحد متابعيها عندما نشرت مقطع فيديو وهي تحتفل بعيد الميلاد، معتبراً أنّه لا يتناسب مع معاناة الشعب السوري، وهذا ما جعلها ترد عليه، موضحة أنّ لحظة الفرح لا تتأجّل، وأنها ليست بعيدة عن دعم السوريين، لافتة إلى أنها تقوم دائماً بمبادرات دعم وتبرع، لتطلق بعدها بيومين "تحدّي السنة الجديدة".

وكانت هذه المذيعة السورية قد استقالت​ من قناة "العربية" في مايو عام 2013 ، وذلك بعد تصاعد الأحداث في بلدها سوريا.

ونفت يازجي شائعات تعرضها لضغوط دفعتها لتقديم استقالتها، وانضمت لقناة "دبي"حيث صارت تقدم برنامجها الجديد"الشارع العربي" عبر هذه الفضائية، وأوضحت أنها استقالت من "العربية" لأنها شعرت بأن المساحة الإخبارية ضيقة، في وقت كانت تبحث فيه عن مساحة أكبر للحوار والتحليل.

المصدر: RT