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ميوزيكال روسي يتضمن تزلجا وألعابا نارية للمرة الأولى في العالم

الثقافة والفن

ميوزيكال روسي يتضمن تزلجا وألعابا نارية للمرة الأولى في العالم
Ria.ru Evgenia Novojenina
المسرحية الجليدية "الزهرة الحمراء"
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أقامت الحائزة ميدالية ذهبية في الدورة الأولمبية الشتوية في التزلج على الجليد، تاتيانا نافكا، بمناسبة عيد رأس السنة، عرضا فريدا من نوعه بعنوان "الزهرة الحمراء".

وجمع هذا العرض المسرحي غير المسبوق، "الميوزيكال"(مسرحية موسيقية)، بين فن التزلج على الجليد والغناء والألعاب النارية.

RIA Aleksandr Vilf
المسرحية الجليدية "الزهرة الحمراء"

وصرحت تاتيانا نافكا، في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية، بأنها أنتجت ذلك العرض المسرحي على الجليد، وهو عرض لم يسبق له مثيل في أي بلد آخر. واستوحت نافكا قصة المسرحية من حكاية "الزهرة القرمزية" بقلم الكاتب الروسي، سيرغي أكساكوف، وأضافت قائلة: "أردت أن أعرض على المشاهدين الطيف الواسع من الإمكانيات التي يمتلكها فن التزلج الجليد من خلال مسرحية تجمع بين ذلك الفن والغناء والألعاب النارية، في إطار درامي على أنغام الموسيقى".

وشارك في العرض الجليدي أيضا نجوم الغناء الروسي المعروفين مثل: فيليب كيركوروف، آنا لوراك، غريغوري ليبس، نيكولاي باسكوف وغيرهم.

وقدم المغني ،ألكسندر بانايوتوف، أغنية الأمير. أما غريغوري ليبس، فقدم شخصية الوحش الشرير في العرض.

وقامت البطلة الأوليمبية، تاتيانا نافكا، نفسها بأداء دور ابنة التاجر في المسرحية التي أنتجتها، أما بطل الدورة الأولمبية والعالم في التزلج على الجليد، فيكتور بيترينكو، فقد قدم شخصية التاجر في الحكاية الجليدية الموسيقية الدرامية بمشاركة الألعاب النارية.

المصدر: تاس

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