6 ملايين إيطالي حضروا مهرجان "المواسم الروسية" عام 2018! (فيديو)

حظي الشعب الإيطالي بفرصة الاستمتاع بالفنون والثقافة الروسية كما لو كانوا في روسيا، طوال عام 2018، بفضل الفعاليات المميزة لمهرجان "المواسم الروسية" الذي نظم في أنحاء إيطاليا.

وأعرب الحاضرون للمهرجان عن "انبهارهم وإعجابهم الشديد" بالعروض "القوية والمؤثرة"، التي نظمتها روسيا في إطار المهرجان، بهدف مشاركة أفضل فنونها الثقافية والغنائية والموسيقية مع باقي شعوب العالم.

وتضمن مهرجان "المواسم الروسية" في إيطاليا، أكثر من 310 فعاليات مختلفة، من معارض فنية وتاريخية، إلى العروض والحفلات الموسيقية والراقصة، في حين حضرها أكثر من 6 مليون شخص في 74 مدينة إيطالية، على رأسها روما وميلان وفينيسيا.

وخلال المهرجان السنوي، تألقت بشكل مميز فعاليات مسرح البولشوي في موسكو، خاصة عرض الباليه: "La Bayadere" والمسرحية الكوميدية: "Taming of the Shrew"، الفعاليتان اللتان نظمتا في مدينة ميلان.

وإضافة إلى ما سبق، تحدث الإيطاليون عن إعجابهم الخاص بالمعرض الفني الروسي الذي نظم في الفاتيكان، والذي تضمن تحفا من متحف "تريتياكوف" الشهير في موسكو، ومن متاحف روسية أخرى، في حين حضر المعرض البابا فرانسيس شخصيا. كما أكدت إدارة متحف "تريتياكوف" أنها المرة الأولى التي تنقل فيها كمية كبيرة من التحف الفنية إلى خارج البلاد.

واختتم المهرجان الروسي فصله الإيطالي بحفل لعازف البيانو الروسي الشهير، ومستشار الرئيس الروسي لشؤون الموسيقى، دينيس ماتسويف، الذي قدم كونشيرتو تشايكوفسكي للبيانو والأوركسترا رقم 1 مصنف 23 في سلم سي بيمول الصغير بداية الأسبوع الجاري.

وفي تعليقه على الحدث، صرح وزير التراث الثقافي الإيطالي، ألبيرتو بونيسولي، قائلا: "أنا ملتزم بشكل تام للاستمرار قدما. لقد انتهى العام، ولكن تعاوننا مستمر في النمو، كما سيصبح أقوى وأقوى".

ونظم مهرجان "المواسم الروسية" في اليابان، العام الماضي، حيث شارك أكثر من 3.5 مليون زائر بالحدث الثقافي الذي نظم في شتى أنحاء البلاد آنذاك، لينتقل المهرجان إلى إيطاليا هذا العام.

وفي سياق متصل، يتجهز مهرجان "الفصول الروسية" للسفر إلى ألمانيا في عام 2019، في رحلة عالمية جديدة.

المصدر: RT