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فنّان يتهكّم على المغنية إليسا لمهاجمتها عون وحزب الله ويتهمها بالأميّة

الثقافة والفن

فنّان يتهكّم على المغنية إليسا لمهاجمتها عون وحزب الله ويتهمها بالأميّة
الفنان هشام حدّاد
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ردّ الفنّان والإعلامي هشّام حداد، على المغنية إليسا بعد تهجمها على رئيس البلاد وصهره الوزير وحزب الله، بتصريحات أدلت بها خلال حلقة "صار الوقت" على قناة "ام تي في" وصفت بـ"الجريئة".

وتوجه حدّاد إلى إليسا من دون أن يسميها قائلا في تغريدة هجومية:‏ "عنجد في ناس عم تتناقل موقف سياسي لفنانة شبه أميّة؟ انتِ شو الك بالسياسة؟ بالاقتصاد؟ بالاجتماع؟ انتِ قارية جريدة بحياتك؟ أنا اكتر واحد بنتقد صهر العهد بس انو يصير اللي بيسوى و ما بيسوى بدو يفتي بنجاح أو فشل ميشال عون، كتير هلقد.. غني يا حياتي و بيعي اكتر من ٧٠ تيكت وما بَدنا منك شي".

هذا الهجوم استدعى رداً مماثلاً من الفنان جان نخول، مباشرة في حساب حداد على تويتر قال له فيه: ‏"لكان ما تقتل حالك إنت ومحطتك عالرايح والجايي لتطلع معكن تا تحكي يللي حكيتن مبارح وتنشدق فيها ساعتها. كنت بتوقع منك مستوى أفضل من هيك بس يبدو طلعت غلطان".

ودخلت في السجال والرد أيضا الإعلامية نوال برّي، التي تهكمت على كلام حداد، فقالت: "‏‎طلع إليسا شبه أميّة، يعني الإنسان المعتر يلي مش معلم ويلي ما بيعرف يكتب ويقرا ممنوع يعطي رأيو بالسياسة ولا اذا قادر يعيش بهالبلد ولا اذا السياسيين عم يعطوه حقو..عظيم!! منيح عرفنا!! بس المثقف بيعطي رأيو بالوضع السياسي بالبلد".

ردود فعل مماثلة تبعت هجوم حداد على اليسا الذي عاد وغرد قائلاً: ‏"بعد في محمد صلاح بس ما شتمني من ساعتين لهلق.. الله على أخلاقك يا بو مكة يا فخر العرب".

وكانت إليسا تحدّثت بجرأة عن العهد الرئاسي الحالي في لبنان، فقالت: "يوم انتخب العماد ميشال عون رئيساً شعرتُ أنني هزمت. فأنا كنت واعية على حرب الإلغاء، وأردت أن يأتي دم جديد على العهد. رغم احترامي له، إلا أنني لم أكن ممنونة. العهد فشل بكل تأكيد".

وخالفت إليسا "حزب الله" بمفهوم الشهادة على أرض غير أرض الوطن، وقالت: "متل ما بحترم شهداء الحزب عليهم أن يحترموا شهداءنا"، مضيفة: "لم أشعر أنّ الزمن السوري ولّى بسبب الممثلين عنه من "حزب الله" والرئيس عون"،

 المصدر: صحف ومواقع لبنانية

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