هل تترشح أنجيلينا جولي للرئاسة الأمريكية؟

لم تستبعد ممثلة هوليوود الشهيرة، أنجلينا جولي، انخراطها في العمل السياسي لأنها تريد "أن تكون في المكان الذي يحتاجون إليها فيه".

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وتحدثت جولي، المبعوثة الخاصة لوكالة اللاجئين التابعة للأم المتحدة، لإذاعة بي بي سي، خلال لقاء خاص في برنامج "توداي"، يوم الجمعة 28 ديسمبر الجاري، عن خططها ومشاريعها المستقبلية.

كما ناقشت نجمة هوليوود في البرنامج قضايا السياسة الأمريكية والتواصل الاجتماعي والعنف الجنسي وأزمة اللاجئين العالمية.

وأجابت الفنانة مذيع البرنامج، جاستين ويب، الذي وجه لها سؤالا عما إذا كانت تفكر بالانخراط في العمل السياسي بقولها: "لو سألتني قبل 20 عاما لضحكت، أقول دائما سأذهب أينما كان الناس بحاجة لي، ولست أعلم إن كنت مناسبة في مجال السياسة".

وأضافت جولي قائلة: "أنا قادرة على العمل مع الحكومات ومع الجيوش، ويمكنني المساهمة في إنجاز الكثير من العمل".

وعندما سألها مذيع البرنامج إن كان يعني هذا أنها قد تكون من بين 30 أو 40 مرشحا عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، لم تستبعد الفكرة وردت عليه قائلة: "شكرا لك".

المصدر: لايف. رو