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مصر.. طفل أزهري يغزو الإنترنت بإنشاده (فيديو)

الثقافة والفن

مصر.. طفل أزهري يغزو الإنترنت بإنشاده (فيديو)
Globallookpress Svarc, P.
الجامع الأزهر في مصر
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تداول المستخدمون على موقع "فيسبوك" فيديو لطفل مصري في إحدى المدارس الابتدائية، ينشد بعض الابتهالات الدينية، وحصل على مشاركات كبيرة، ومشاهدات واسعة.

ونشر الفيديو على إحدى الصفحات لقارئ القرآن الشيخ، أحمد سيد صومع، وكتب معلقا أن الفيديو لتلميذه الموهوب، محمد عادل، "ذي الصوت الحنون"، والذي تفوق على أستاذه، وسوف يتلألأ في سماء الابتهالات.

وتوالت التعليقات على أداء الطفل، وكان معظمها يثني عليه ويدعو له بالتوفيق في مستقبله.

المصدر: فيسبوك

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