أكبر ساحة للتزحلق في أوروبا تنتظر الراغبين

مع قدوم فصل الشتاء يتوافد أبناء العاصمة الروسية وضيوفها إلى حلبات التزحلق على الجليد. وأكبرها في أوروبا هي تلك الموجودة في معرض منجزات الاقتصاد الوطني (في-دي-إن-خا) بموسكو.

تبلغ مساحة حلبة التزحلق هذه 20 ألف متر مربع، في حين أنها تستطيع استقبال 5 آلاف متزحلق. وكثيرا ما يستخدم هذا المكان المميز لتقديم العروض الموسيقية والرياضية وإجراء الفعاليات الاحتفالية المختلفة. هذه الحلبة يزورها خلال فصل الشتاء نحو 1.5 مليون شخص.