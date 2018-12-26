أكبر ساحة للتزحلق في أوروبا تنتظر الراغبين
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مع قدوم فصل الشتاء يتوافد أبناء العاصمة الروسية وضيوفها إلى حلبات التزحلق على الجليد. وأكبرها في أوروبا هي تلك الموجودة في معرض منجزات الاقتصاد الوطني (في-دي-إن-خا) بموسكو.
تبلغ مساحة حلبة التزحلق هذه 20 ألف متر مربع، في حين أنها تستطيع استقبال 5 آلاف متزحلق. وكثيرا ما يستخدم هذا المكان المميز لتقديم العروض الموسيقية والرياضية وإجراء الفعاليات الاحتفالية المختلفة. هذه الحلبة يزورها خلال فصل الشتاء نحو 1.5 مليون شخص.
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