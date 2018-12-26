عابد فهد يحتفل بعيد الميلاد مع فريق "دقيقة صمت" (فيديو)

احتفل النجم السوري، عابد فهد، بعيد الميلاد مع أسرة المسلسل الرمضاني المقبل، "دقيقة صمت"، وذلك في موقع التصوير في العاصمة السورية، دمشق.

وعلى رأس المحتفلين إلى جانب فهد، حضرت النجمة اللبنانية، ستيفاني صليبا، في حين نشر النجم السوري مقطع فيديو عبر إنستغرام، أظهر فيه جانبا من أجواء الاحتفال.

ويندرج مسلسل "دقيقة صمت" تحت إطار أعمال التشويق والإثارة، وهو من كتابة سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري، في حين أنتج في مشروع مشترك بين شركتي "الصباح إخوان" و"إيبلا".

المصدر: إنستغرام