الأفلام الروسية تحقق عدد مشاهدات غير مسبوق

أفاد وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، بأن إيرادات شباك التذاكر للأفلام الروسية في دور السينما المحلية، ازدادت ضعفا خلال 7 أعوام.

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وغرد ميدينسكي في صفحته على تويتر، في 24 ديسمبر الجاري، قائلا إن السينما الروسية تحطم كل عام أرقاما قياسية، وبلغ عدد مشاهديها عام 2018 نحو 55 مليون شخص.

وذكر وزير الثقافة الروسي أن إيرادات شباك التذاكر العام الجاري بلغت 13.1 مليار روبل (ما يعادل نحو 200 مليون دولار)، مقارنة بـ6.1 مليار روبل (ما يعادل نحو 95 مليون دولار) عام 2012.

أما عدد المشاهدين فازداد خلال تلك الفترة من 28.7 مليون مشاهد عام 2012 إلى 55 مليون مشاهد عام 2018.

المصدر: تاس