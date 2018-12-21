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وفاة مؤسس قسم الموسيقى في كلية الفنون الجميلة ببغداد

الثقافة والفن

وفاة مؤسس قسم الموسيقى في كلية الفنون الجميلة ببغداد
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طارق حسون فريد (1934-2018)
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توفي عالم الموسيقى الأستاذ، طارق حسون فريد، أستاذ علوم الموسيقى في كلية الفنون الجميلة، اليوم الجمعة بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح مقربون من الموسيقي الراحل بأنه توفي صباح اليوم، بعد تدهور حالته الصحية، حيث نقل قبل يومين إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات بغداد، بسبب تعرضه لجلطة دماغية.

وطارق حسون فريد، هو أستاذ أكاديمي في علوم الموسيقى، ومن مواليد مدينة كربلاء عام 1934، وتعلم العزف على الكمان بعد انتهائه من الدراسة في دار المعلمين الابتدائية، ودخل قسم العلوم الموسيقية عام 1956 في جمهورية سلوفاكيا.

المصدر: وكالات

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