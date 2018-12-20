فنان يشرح قواعد إنتاج أفلام الكارتون في لوحة واحدة

يبدو الفن المعاصر معقدا لبعض الناس، الذين لا يؤمنون بإمكان التحدث عن هذه الموضوعات مع الأطفال الصغار.

بيد أن متحف الانطباعية الروسية في موسكو يثبت أن الصغار جاهزون تماما للحديث عن الحركات الفنية مثل الطليعية.

وقد أعدّ خبراؤه عددا من المسرحيات وورشات العمل، التي يتعرف فيها الأطفال إلى هذا الفن. وذلك اعتمادا على إبداع الفنان الروسي في مطلع القرن العشرين دافيد بورلوك، الذي يطلق عليه لقب "أب المستقبلية الروسية". واللافت أن هذا الفنان رسم كثيرا من لوحاته الشهيرة في اليابان، حيث عاش خلال عامين. إحداها "يابانية تزرع الأرز". وهذه اللوحة بالذات يمكن أن تشرح للطفل قواعد إنتاج الرسوم المتحركة وعمل الرسامين المبدعين في هذا الفن البهيج.