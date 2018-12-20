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لأول مرة.. "نيتفليكس" تتعاقد مع 4 كوميدين عرب لإطلاق برنامج جديد

الثقافة والفن

لأول مرة..
You-Tube: N2OComedy
روسن الحلاق
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أعلنت شركة "نيتفليكس" عن إطلاقها برنامجا تلفزيونيا يشارك في بطولته 4 كوميدين عرب، في سابقة هي الأولى من نوعها في المسرح العربي للكوميديا الارتجالية.

ومن المقرر إطلاق البرنامج الجديد، في 1 يناير 2019، في حين يشارك فيه 47 كوميديا من 13 منطقة جغرافية حول العالم، كما استخدم النجوم 8 لغات أثناء التصوير.

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وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، قررت "نيتفليكس" التعاقد مع أربعة كوميدين ارتجاليين، هم: مؤيد النفيعي وإبراهيم الخيرالله من السعودية، عدي خليفة من فلسطين، وكذلك روسن الحلاق من الأردن.

وفي تعليقه على قرار "نيتفليكس"، أكد النجم عدي خليفة، أنه أتى كمكافأة كبيرة بعد مسيرة 12 عاما في الكوميديا الارتجالية، ويمثل الخطوة الأولى وحسب.

كما أجمع الكوميديون الأربعة على أن العمل القادم سيشكل نقلة نوعية لهم، من المسرح العربي المحلي إلى إطار المسارح العالمية، وخاصة بمشاركة نجوم كوميديا عالميين في البرنامج، أمثال ديف تشابيل.

المصدر: Arab News

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