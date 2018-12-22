"Last Christmas‎" لجورج مايكل بأداء فرقة الحرس الوطني الروسية!

صورت فرقة الحرس الوطني الروسية الفنية، بقيادة اللواء، فيكتور يليسييف، فيديو جديدا لأغنية البريطاني جورج مايكل "Last Christmas ‎"، على حلبة تزلج الساحة الحمراء وسط موسكو.

وقالت مديرة العلاقات العامة لفرقة الحرس الوطني الروسية، آنا فشيلينا: "أردنا أن نسعد مستمعينا في فترة أعياد رأس السنة. فالناس بحاجة لمشاعر إيجابية، وفرقة الحرس الوطني تمنحهم ذلك. الجيش يغني عبارات تعكس الطيبة. ونأمل أن تعجب الفكرة الجمهور الروسي ومحبينا من مختلف دول العالم".

إقرأ المزيد

وشارك في أداء وتصوير فيديو كليب أغنية "Last Christmas"، أكثر من 120 فنانا من فرقة الحرس الوطني. ويخطط لأن تبث الأغنية على قناة "مير" الروسية، يوم 31 ديسمبر، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.

وأشار رئيس الفرقة، فيكتور يليسييف، في حديث أدلى به لراديو "موسكو تتحدث"، إلى أن تصوير هذا الفيديو هو رمز لذكرى مؤلف الأغنية والمغني البريطاني، جورج مايكل، الذي توفي 25 ديسمبر عام 2016، وأضاف قائلا: "مر عامان على وفاة هذا الشخص الذي كتب وأدى أغنية العام الجديد، التي يعرفها العالم أجمع ويحبها".

المصدر: تاس