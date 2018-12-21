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"أساطير الاتحاد السوفيتي" يصدر في إيطاليا وإيران

الثقافة والفن

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فلاديمير ميدينسكي
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صرح مدير دار "ساندرو تيتي إيديتوري" الإيطالية للطباعة والنشر، بأن كتاب "الحرب، أساطير الاتحاد السوفيتي" بقلم وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، سيصدر في إيطاليا.

وفي مؤتمر صحفي عقد بمناسبة اختتام مهرجان "المواسم الروسية" في إيطاليا، قال مدير الدار إنه يخطط لإصدار الكتاب الذي يترجم حاليا إلى اللغة الإيطالية، في يوليو المقبل.

Skidka-msk.ru
كتاب "الحرب"

يذكر أن وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، ألف عددا من الكتب المخصصة لتاريخ روسيا، تدحض أساطير وادعاءات يروجها الغرب عن روسيا وتاريخها.

أما كتاب "الحرب، أساطير الاتحاد السوفيتي" فصدر في روسيا عام 2011. وستصدر أول طبعة إيطالية للكتاب، مع العلم أن بعض كتب الوزير صدرت في بلدان أخرى.

ومن جانب آخر، أكد ميدينسكي، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، أن كتابه صدر في إيران أيضا.

المصدر: تاس

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