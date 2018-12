بعد السعفة الفضية في مهرجان كان.. فيلم لبناني يقترب من الأوسكار!

اقترب فيلم "كفر ناحوم" اللبناني للمخرجة، نادين لبكي، والفيلم الروسي "آيكا"، من الفوز بجائزة أوسكار "أفضل فيلم أجنبي" بعد وصولهما ‏للقائمة المختصرة لهذه الفئة‏.

وأعلنت أكاديمية السينما في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين 17 ديسمبر الجاري، القائمة المختصرة للأفلام التي ستتنافس للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي.

وضمت القائمة المختصرة للأفلام الأجنبية 9 من أصل 87 فيلما، تنافست جميعها في المرحلة الأولى لتصفيات جوائز الأوسكار، والأفلام هي:

(طيور الممر) "Birds of Passage" من كولومبيا و(المذنب) "The Guilty" من الدنمارك و(لا تنظر بعيدا) "Never Look Away" من ألمانيا و(لصوص المتاجر) "Shoplifters" من اليابان. إضافة إلى (آيكا) "Ayka" من كازخستان و(كفر ناحوم) "Capernaum" من لبنان و(روما) "Roma" من المكسيك و(حرب باردة) "Cold War" من بولندا و(احتراق) "Burning" من كوريا الجنوبية.

وأكدت أكاديمية السينما في منشورها، أن أعضاءها شاهدوا الأفلام المرشحة في القائمة الأولية في الفترة من منتصف أكتوبر وحتى 10 ديسمبر الجاري، واختاروا هذه الافلام للقائمة المختصرة.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار سيقام، يوم الأحد 24 فبراير 2019، على خشبة مسرح دولبي في هوليوود.

