معرض دائم لكارتون "ماشا والدب" الروسي في روما

تشهد العاصمة الإيطالية روما افتتاح معرض دائم للأطفال، مستوحى من موضوعات فيلم الكارتون الروسي "ماشا والدب".

وأعلن الملحق التجاري الروسي في إيطاليا، إيغور كارفايف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي"، أن الشركات الروسية لا تزال تحقق مشاريع ناجحة في الأسواق الأجنبية بما فيها السوق الإيطالية.

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وأشار كارفايف إلى أن هناك مشروعا يطال الثقافة والسينما والتجارة، ويتوقع أن تعقد قريبا اتفاقية بشأنه، تتضمن افتتاح معرض دائم في روما، مستوحى من موضوعات المسلسل الروسي الشهير للرسوم المتحركة "ماشا والدب".

وقال المسؤول إن تدشين المعرض الدائم الجديد يدل قبل كل شيء على قدرة المنتجات الروسية على منافسة البضائع الأخرى بما في ذلك الإيطالية.

ولفت الملحق التجاري الروسي إلى مشروع مراقبة شبكات الخطوط الكهربائية في إيطاليا وبعض بلدان العالم الثالث، بواسطة الدرونات الروسية، وكذلك استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي اخترعها المهندسون في شركة "أيميل رومانيا" الإيطالية، حيث تستخدم الطائرات من دون طيار في مجال إنتاج السيارات.

المصدر: نوفوستي