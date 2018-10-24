سمير غانم: تزوجت صومالية في بداياتي وكنت أول من أدى رقصة "كيكي" في شبابي

فتح الفنان الكبير سمير غانم دفاتره القديمة ليكشف عن سر خاص من حياته الشخصية يتمثل بزواجه من فنانة صومالية في بداية مشواره الفني، وباكتشافه رقصة "كيكي" قبل شيوعها وتأديتها.

وقال غانم خلال استضافته في برنامج الإعلامي وائل الإبراشي "كل يوم" على قناة ONE الفضائية: "في بداية مشواري الفني مع فرقة (ثلاثي أضواء المسرح)، كانت هناك سيدة صومالية دائماً ما كانت تحضر حفلاتنا وأعمالنا المسرحية، وخلال تلك الفترة نشأت قصة حب على أثرها تزوجتها عاماً، ثم انفصلنا".

وأوضح الفنان أن من شجعه على الزواج هو صديقه الفنان الراحل الضيف أحمد، لافتاً إلى أنه عقد قرانه عليها عندما كان عضوا في الفرقة.

كما أكد أن رقصة "كيكي" التي انتشرت في العالم أخيراً كان أول من اكتشفها وأدّاها في فيلم "أميرة حبي أنا"، وذلك من خلال مشهد جمعه بالفنانة سعاد حسني.

وقال: "كان من المفترض أن ترقص سعاد الرقصة، ولكنها يوم التصوير تأخرت فطلب مني المخرج الراحل حسن الإمام رقصها فأديتها".

المصدر: ONE