مهرجان الموسيقى العربية يكرم اسم الفنانة الراحلة شادية

يكرم "مهرجان الموسيقى العربية" المرتقب، اسم النجمة الراحلة، شادية، خلال انعقاده في دار الأوبرا المصرية، بدورته الـ 27.

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ومن المقرر أيضا أن يكرم المهرجان كلا من: الموسيقار ميشيل المصري، وعازف الكمان الراحل، سعد محمد حسن، وكذلك الموسيقار صلاح عرام، والفنان سمير الإسكندراني، وغيرهم من النجوم.

وفي سياق متصل، عقد يوم الاثنين 22 أكتوبر الجاري، مؤتمر صحفي أعلن فيه عن تفاصيل الدورة القادمة للمهرجان، بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية التي تضم 11 عضوا، برئاسة الفنانة جيهان مرسي، مديرة المهرجان.

وتجري فعاليات "مهرجان الموسيقى العربية" بدورته الـ27، بين 1 و12 نوفمبر المقبل، في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.

المصدر: اليوم السابع