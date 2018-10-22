كاني ويست يفاجئ كاردشيان بطريقة مميزة ورومانسية (فيديو)

هنأ المطرب العالمي كاني ويست زوجته كيم كاردشيان بطريقة مميزة بمناسبة عيد ميلادها الـ 38 الذي احتفلت به مؤخرا.

وتفاجأت كاردشيان عندما استيقظت لترى زوجها وقد زين لها المنزل بأزهار نادرة غريبة، وجلس ليعزف لها الموسيقى الحية على البيانو كتعبير عن حبه.

The most beautiful birthday flowers in the world!!!!! I have the sweetest most creative husband! Thank you babe love you so much!!! pic.twitter.com/hpv8HFH6kQ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 20 октября 2018 г.

ونشرت الفنانة شريط فيديو للمفاجئة التي قدمها لها كاني وقالت: "هذه أجمل أزهار عيد ميلاد في العالم، لدي أجمل زوج مبدع.. شكرا لك، أحبك كثيرا".

ولدت كاردشيان في 21 أكتوبر عام 1980، ودخلت عالم الفن من أوسع أبوابه مع بداية القرن الحالي. وفي عام 2010، أصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجرا في أمريكا، لتزداد شعبيتها بشكل كبير، وتصبح محط أنظار الصحفيين من كل بلدان العالم.

المصدر: لايف. رو