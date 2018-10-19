فايا السورية أول مطربة عربية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

دخلت الشابة السورية فايا يونان موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأول مطربة بأغنيتها "أحب يديك".

وقالت يونان عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، إنها قررت في شهر أبريل عام 2015، التدرج بخطواتها الاحترافية في عالم الغناء بتسجيل أولى أغانيها "أحب يديك"، والتي خاضت خلالها تجربة التمويل الجماهيري".

وأفادت بأن حسام عبد الخالق اقترح عليها فكرة التمويل الجماعي لأغنيتها الأولى والتي انطلقت منها للشهرة.

وأضافت أن حسام شرح فكرة التمويل الجماعيّ، مشيرة إلى أنها لم تصدق إمكانية نجاحها.

والتمويل الجماهيري (Crowd funding) مصطلح يعبر عن العملية الجماعية والتعاونية، المبنية على الثقة وشبكة العلاقات بين الأفراد الذين يجمعون الأموال والموارد الأخرى سويا، غالبا عبر الإنترنت بهدف دعم جهود مقدمة من أفراد أو منظمات أخرى.

وبعد ظهور الأغنية تخطت حاجز الـ12 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغاني فايا استماعا.

المصدر: فيسبوك + يوتيوب