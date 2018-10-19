بالفيديو.. عمرو دياب ينفعل على الجمهور خلال حفل في مصر

انفعل الفنان المصري عمرو دياب، على أحد الحاضرين في الحفل الذي أحياه بجامعة مصر الدولية، بعد ما ألح عليه في طلب أغنية "قال فاكرينك"، التي اعتاد الهضبة غناءها في معظم حفلاته.

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وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه دياب وهو يهاجم بشدة استمرار أحد الحاضرين في طلب الأغنية، قائلا "والله ما هقولها، إنت لو قعدت 100 سنة تطلبها مش هقولها".

وتابع دياب هجومه "إنت هتمشيني على مزاجك؟ مش عاوزها، لو كنت عاوزها كنت نزلتها في الألبوم، إنما أنا مش عاوزها، مزاجي مش عاجبك متسمعنيش، ده أنت غريب أوي".

وأحيا عمرو دياب حفلا أمس الخميس على مسرح تم تجهيزه بأحدث أجهزة الصوت في جامعة مصر الدولية، وشارك عدد كبير من رجال الأمن في تأمينه بسبب الإقبال الجماهيري الكثيف.

المصدر: يوتيوب