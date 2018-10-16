موقع فرنسي يكشف تفاصيل محاولة سعد لمجرد الانتحار

قال موقع "ميديا بارت" الفرنسي، الأحد، إن سعد لمجرد اعترف في تصريح لإحدى المجلات المغربية بأنه فكر في الانتحار أثناء اعتقاله في قضيتي لورا بريول و "زد".

وذكر الموقع الفرنسي أن ما لا يعرفه الجمهور هو أن لمجرد حاول بالفعل الانتحار قبل فترة طويلة من حالات الاغتصاب والعنف المتهم بها حاليا في فرنسا.

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وأفاد "ميديا بارت" بأنه استقى تلك المعلومة من إحدى صديقات سعد لمجرد التي تعرف كل التفاصيل الخاصة بحياة الفنان المغربي، مشيرة إلى أن حياته ستنتهي إما في السجن أو الانتحار.

ونقل الموقع عن صديقة لمجرد قولها إن سعد لا زال يحمل آثار محاولة الانتحار في معصم يده اليسرى.

وبعد حبسه في فرنسا، بتهمة اغتصاب، يعيش المغني المغربي سعد لمجرد أياما صعبة خلف القضبان.

وعبر أقاربه من مخاوف بأن يضع سعد حدا لحياته، مشيرين إلى أنها ضربة قاسية خاصة أن المغني كان قد بدأ للتو في الخروج من وضع صعب.

المصدر: موقع "ميديا بارت" الفرنسي