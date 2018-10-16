 
مباشر
301 Moved Permanently

The Document has moved

موقع فرنسي يكشف تفاصيل محاولة سعد لمجرد الانتحار

الثقافة والفن

موقع فرنسي يكشف تفاصيل محاولة سعد لمجرد الانتحار
YouTube Screenshot / @Saad Lamjarred
سعد لمجرد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxor

قال موقع "ميديا بارت" الفرنسي، الأحد، إن سعد لمجرد اعترف في تصريح لإحدى المجلات المغربية بأنه فكر في الانتحار أثناء اعتقاله في قضيتي لورا بريول و "زد".

وذكر الموقع الفرنسي أن ما لا يعرفه الجمهور هو أن لمجرد حاول بالفعل الانتحار قبل فترة طويلة من حالات الاغتصاب والعنف المتهم بها حاليا في فرنسا.

إقرأ المزيد
المغني المغربي سعد لمجرد أ ف ب: القضاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب للمطرب المغربي سعد لمجرد

وأفاد "ميديا بارت" بأنه استقى تلك المعلومة من إحدى صديقات سعد لمجرد التي تعرف كل التفاصيل الخاصة بحياة الفنان المغربي، مشيرة إلى أن حياته ستنتهي إما في السجن أو الانتحار.

ونقل الموقع عن صديقة لمجرد قولها إن سعد لا زال يحمل آثار محاولة الانتحار في معصم يده اليسرى.

وبعد حبسه في فرنسا، بتهمة اغتصاب، يعيش المغني المغربي سعد لمجرد أياما صعبة خلف القضبان.

وعبر أقاربه من مخاوف بأن يضع سعد حدا لحياته، مشيرين إلى أنها ضربة قاسية خاصة أن المغني كان قد بدأ للتو في الخروج من وضع صعب.

المصدر: موقع "ميديا بارت" الفرنسي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا