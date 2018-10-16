رئيس تترستان يدعو إلى تطوير التعاون مع مصر

أعرب رئيس جمهورية تترستان الروسية، رستم مينيخانوف، عن أمل بلاده في أن يصبح التعاون في المجال الثقافي بين مصر والجمهورية قدوة لمجالات أخرى، بما فيها الاقتصادي.

والتقى الرئيس بوزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، التي أبدت اهتمامها الشديد بمسارح تترستان، مع العلم أنها كانت في وقت سابق مديرة دار الأوبرا المصرية.

وقال رئيس تترستان إن عاصمة الجمهورية قازان تستضيف كل عام مهرجان "فيودور شاليابين" الدولي للأوبرا، ومهرجان "رودولف نورييف" الدولي للباليه الكلاسيكية.

إقرأ المزيد

كما أطلع رئيس تترستان وزيرة الثقافة المصرية على آثار الجمهورية التي ترعاها منظمة اليونسكو، ومن بينها كرملين قازان ومجمع بلغاريا الأثري التاريخي وكاتدرائية أوسبينسكي والدير في جزيرة سفياجسك. ودعا مينيخانوف إيناس عبد الدايم لزيارة جمهورية تترستان.

يذكر أن رئيس تترستان، رستم مينيخانوف، وصل القاهرة الأحد 14 أكتوبر الجاري، حيث التقى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ثم زار جامعة الأزهر وشارك في مراسم إزاحة الستار عن تمثال السياسي السوفيتي والروسي البارز والمستشرق المشهور، يفغيني بريماكوف، في المركز الروسي للعلم والثقافة بالقاهرة.

المصدر: تاس