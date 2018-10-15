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الحبس والغرامة لوافد عربي تعدى على خصوصية ممثلة إماراتية

الثقافة والفن

الحبس والغرامة لوافد عربي تعدى على خصوصية ممثلة إماراتية
RT
أبوظبي
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أيدت محكمة نقض أبوظبي، اليوم الاثنين، حكما بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية بـ20 ألف درهم إماراتي وافد عربي، لقيامه بالتعدي على خصوصية ممثلة إماراتية مشهورة.

وأمرت المحكمة بمحو المعلومات وإتلافها، مع إلزام المدان بالرسوم القضائية، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، تبدأ مع تاريخ صدور الحكم النهائي.

وأشار المحامي علي المنصوري إلى أن موكلته، ستباشر في إجراءات رفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية المختصة، للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، موضحا أن موكلته تعتبر من كبار الممثلات، حيث شاركت في مجموعة من الأعمال الدرامية على الساحتين الخليجية والعربية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد قيامه بنقل صور الممثلة الفوتوغرافية، ووضعها في مقطع فيديو وعرضه على موقع "يوتيوب"، ما تسبب في التشهير بالشاكية وتعريضها للسب والقذف من قبل أشخاص آخرين، لتتقدم الممثلة الإماراتية بدعوى قضائية تتهم فيها الشاب العربي بارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات، ليتم إحالته إلى المحكمة المختصة.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية الممثلة الإماراتية المشهورة صاحبة القضية.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية

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