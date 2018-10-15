هادي أسود.. "نجاحات مليونية" ودعم لحملات التوعية ضد السرطان

قرر المطرب اللبناني الشهير، هادي أسود، دعم حملة توعية جديدة بأخطار سرطان الثدي مستغلا الشعبية الكبيرة التي حازتها أغانيه في الفترة الأخيرة.

وحول دعمه لهذه الحملة قال هادي: "هذا أقل واجب، أن يقدم الفنان مساهمة متواضعة لمثل هذا الأمر الذي يطالنا جميعا، وسأكون سعيدا أن تلاقي هذه الحملة التجاوب، وتستدرك كل امرأة مثل هذا المرض في بداياته فلا ينتصر على أي سيدة بإذن الله. وأنا مستعد دائما للمساهمة بأي حملة فيها هدف نبيل وإنساني".

أما آخر أعمال الفنان التي حازت أكثر من 12 مليون مشاهدة على يوتيوب، فكانت أغنية "يا كل العمر" التي كتبها له ​عماد مصطفى​ ولحنها ​حازم كرم.

وبعد هذا النجاح، توجه الفنان إلى جمهوره بالشكر قائلا: "الشكر أولا للفريق الرائع الذي عملت معه لهذه الأغنية، الملحن والشاعر والموزع والمخرج، والشكر أيضا للجمهور الحبيب الذي لم يخذلني يوما بدعمه ومحبته، هذا أمر يحملني مسؤولية الحفاظ على المستوى العالي لأي عمل أقدمه سواء كموسيقى وكلمات، أو كتصوير، وآمل أن أستطيع الحفاظ على محبة الناس ونيل إعجابهم بكل ما أقدّمه من أعمال فنية، وأعد الجميع، أن المقبل أحلى إن شاء الله".

المصدر: وكالات.