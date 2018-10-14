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تولاي هارون توضح سبب وفاة شقيقتها دينا

الثقافة والفن

تولاي هارون توضح سبب وفاة شقيقتها دينا
filfan.com
الفنانة السورية تولاي هارون وأختها الراحلة دينا - أرشيف
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دحضت الممثلة السورية تولاي هارون ما تردد من شائعات حول سبب وفاة شقيقتها الممثلة دينا.

وأوضحت تولاي، أن "الفقيدة" أصيبت بمرض في صدرها واحتشاء في أمعائها (انقطاع تروية الدم في الأمعاء"، وأشارت إلى أن الأخبار التي راجت عن أنها كانت "ضحية خطأ طبي"، لا أساس لها من الصحة.

وقالت: "لا أحمل المسؤولية لأحد، وإن كان لأي إنسان ذنب في وفاتها، فحقنا لدى رب العالمين، وأنا أشكر كل الأطباء الذين اهتموا بدينا".

المصدر: وكالات

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