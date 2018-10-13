الفنانة أنغام تؤجل حفلها حدادا على وفاة أختها غنوة

أعلنت الفنانة المصرية أنغام تأجيل حفلها الذي كان مقررا إقامته في الـ 19 أكتوبر الحالي، حدادا على أختها غنوة التي وافتها المنية يوم الجمعة بحادث سير.

وجاء قرار أنغام بالتأجيل، بعد هجوم شنه متابعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صفحة مركز "ساقية الصاوي" الثقافي إعلانا لحفل الفنانة أنغام أمس بعد ساعات من انتشار نبأ وفاة أختها غنوة.

ويبدو أن المركز اتفق مع أنغام في وقت لاحق على تأجيل الحفلة، حيث أصدر إعلانا على صفحته في فيسبوك، نشرته أنغام بدورها، وجاء فيه: "نقدم واجب العزاء للفنانة أنغام ونعلن تأجيل حفلها الذي كان مقررا أن يقام الجمعة 19 أكتوبر إلى الجمعة 16 نوفمبر".

المصدر: وكالات