تفاعل كبير إثر نشر راغب علامة لصورة مع نجله (صورة)

حظيت صورة جديدة للفنان، راغب علامة، بتفاعل كبير بين جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر فيها برفقة نجله في مرحلتين عمريتين مختلفتين.

وظهر الفنان في المنشور الجديد مع ابنه البكر، خالد، الذي بدا بدور الابن الحريص دائما على والده وإطلالته الرسمية.

كما أتبع الفنان المنشور بتعليق ورد فيه: "أنا ممتن لابني خالد ولؤي اللذين امتلآ بالرعاية والحب الحقيقيين، وهنا يضع خالد لمساته السحرية".

وحازت الصورة على إعجاب ومشاركة الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم نجوم غناء وتمثيل أيضا، كالفنانة السورية، أصالة، التي شاركت الصورة على صفحتها الخاصة على إنستغرام.

كما أتبعت أصالة المنشور بتعليق جاء فيه: "كتير حبّيت هالصورة الله يخلّيكم لبعض ويحفظ كل أب.. آمين يا ربّ العالمين".

المصدر: صحيفة النهار + إنستغرام