أليسا "ممنوعة" على يوتيوب وأنغامي!

انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي خبر حذف أغاني أليسا وغيرها من الفنانين المتعاقدين مع روتانا على موقع يوتيوب وأنغامي.

وصدمت الفنانة أليسا بخبر تعاقد شركة روتانا مع شركة "Deezer"، من خلال اتفاقية تقضي بحذف جميع أغاني "فناني روتانا" عن القناة الخاصة بها على يوتيوب وأنغامي، لتتفرد الشركة الجديدة بحقوق نشر منتجاتهم.

وتداولت أليسا مع معجبيها تغريدات على تويتر للتأكد من صحة خبر حذف أغانيها من يوتيوب. حيث سألها أكثر من متابع عن الخطوات التي ستتخذها الفنانة في هذا الموضوع، الصادم بالنسبة لها، وكيف ستتعامل مع روتانا.

انا والله مدري ليش للحين صابره على روتانا وساكته على الي يسوونه اطلعي من روتانا والله هم المستفيدين منك عكسك تماما .. حرام تعبك يروح كذا بسبب روتانا الله لا يوفقهم — ادرينالين (@Aadre98) 10 октября 2018 г.

وقالت أليسا، في تغريداتها إجابة على إحدى المتابعات حول حقيقة نية الشركة حذف فيديوهاتها: "نعم.. تخيلي ذلك؟".

I am not happy with what’s happening at all, sadly I am not able to do anything about it for the time being except finding a solution with Rotana after what they did (2) — Elissa (@elissakh) 11 октября 2018 г.

وأكدت أليسا في تغريداتها أيضا أنها حزينة مما يحصل، وأنها لا تستطيع فعل أي شيء الآن، إلا أنها تعمل على إيجاد حل مع روتانا التي كانت الفنانة قد صرحت بأنها ستتركها إذا ما تم حذف "شقاء عمرها" من يوتيوب.

المصدر: صحف عربية