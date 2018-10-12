أثار ضجة.. أحمد بدير يداعب فتاة مغربية! (فيديو)

شن الجمهور المغربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة ضد الفنان المصري، أحمد بدير، وظهرت مطالب بمقاطعته وطرده من المغرب.

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدير بالإساءة للمغربيات واتهامهن بالسحر.

وأصل الحادثة يعود لمزحة أطلقها الممثل الكوميدي المشهور بدير على خشبة المسرح، أثناء مشاركته في مهرجان السينما والبحر في المغرب.

بالفيديو- مزحة أحمد بدير لفتاة مغربية تثير ضده كل هذا الهجومhttps://t.co/8i3OPCkKfapic.twitter.com/GIyl1egBHm — FilFan.com (@FilFan) 11 октября 2018 г.

وبعد صعوده المسرح لتكريمه من قبل إدارة المهرجان، قدمت له إحدى الفتيات من منظمات الحفل كأسا من الماء. وأراد بدير أن يمازحها والجمهور معا، فابتعد عنها خطوة لدى أخذه لكأس الماء وقال لها: "حطيتيلي إيه في المية، إنتو معروفين في المغرب، دا معناه كده إني هبقى أجري وراكي".

واعتبر المغربيون هذه الممازحة اتهاما لنساء المغرب بممارسة السحر والشعوذة، واستنكروا ما قاله بطرق مختلفة على تويتر وفيسبوك.

وأوضحت إدارة المهرجان قصد الممثل المصري المحبوب، وقالت إنه كان يمازح المضيفة لا أكثر ولا أقل لأنها جميلة.

المصدر: فيسبوك+تويتر+يوتيوب