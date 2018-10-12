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ما حقيقة علاقة أنجيلينا جولي بالممثل كيانو ريفز؟

الثقافة والفن

ما حقيقة علاقة أنجيلينا جولي بالممثل كيانو ريفز؟
ZUMAPRESS.com-© Ray Tang
أنجيلينا جولي
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توصل صحفيون أمريكيون إلى حقيقة "العلاقة الرومانسية" التي تربط الممثلة الأمريكية أنجيلينا جولي والممثل كيانو ريفز.

وأفاد صحفيو موقع "Gossip Cop"، الذين أجروا تحريات خاصة عن هذا الموضوع الشائك، بأن علاقة جولي بريفز محض شائعات ولا أساس لها من الصحة من خلال "التحقيقات التي أجريناها".

ZUMAPRESS.com-© Vladimir Lambourde
كيانو ريفز
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وأعربت جولي بنفسها، عبر مكالمة مع شخص مقرب من دائرتها الاجتماعية، أنها لا ترتبط بأي علاقة مع أي شخص كان، وتركز في هذه الفترة على راحة ورفاهية أطفالها.

كما دحض الصحفيون المعلومات التي تفيد بأن جولي وريفز استجما معا في اليونان، في يوليو 2017.

وأورد الصحفيون في مقالتهم الموضوع الذي نشرته مجلة "People" عن أن جولي ليست مهتمة بالرومانسية ولا تزال وحيدة.

المصدر: لايف. رو

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