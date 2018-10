هيفا وهبي فاتت بباب رسم "لمبة" على جبينها!

View this post on Instagram

سلامتك هيفاء 😢😢💔❤️❤️ #Hawwa #haifawehbestyle #haifafans #haifawehbefanss #haifavevo #haifamjk #haifalovers #haifawehbefashion #haifa_wehbe #haifaWehbe #haifawehbe #haifaholics #haifawehbestyle #haifafans #haifawehbefanss