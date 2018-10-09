هيفا وهبي فاتت بباب رسم "لمبة" على جبينها!

لا تتوانى الفنانة اللبنانية، هيفا وهبي، عن نشر أحرج الحوادث التي تصادفها، ورغم ما فيها من سوداوية وألام أحيانا، فإنها لا تخلو من مسحة كوميدية فكاهية تثير الاهتمام وتبعث الابتسام.

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وفي جديد ما نشرته الفنانة اللبنانية، هتفت إحدى صديقاتها في مشهد منشور: "انتبهي للزجاج!"، قبل أن يحصل ما كانت تخشاه وتصطدم الفنانة هيفا وهبي بباب زجاجي لم تلاحظ وجوده لشدة شفافيته.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته وهبي في حسابها عبر "سناب شات"، كشفت عن تعرّضها لحادث تسبب لها برضوض في جبينها خلال دخولها إلى أحد المحال التجارية وهي تتسوّق مع صديقاتها.

وتظهر وهبي في الفيديو وهي تنزل السلّم برفقة صديقاتها متّجهة إلى أحد متاجر الألبسة، ويبدو أنها كانت غير منتبهة لوجهة سيرها فاصطدمت بباب زجاجي، لتعلّق ممازحة: "اليوم فتت بالباب... اسمعوا هالخبطة... طلعلي لمبة بجبيني".

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي