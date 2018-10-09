تتويج "دمشق-حلب" بجائزة نور الشريف في مهرجان الإسكندرية السينمائي

حاز الفيلم السوري "دمشق-حلب" للمخرج باسل الخطيب، جائزة الأفلام العربية الطويلة التي تحمل اسم النجم المصري الراحل، نور الشريف، وذلك خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وألقى النجم دريد لحام (84 عاما) كلمة عقب تسلمه الجائزة عن الفيلم الذي يلعب دور البطولة فيه، جاء فيها: "شكرا لزملائي، طاقم عمل فيلم (دمشق-حلب) وعرابهم المخرج المتميز، باسل الخطيب، الذين لولا محبتهم وإخلاصهم ما نلت هذه الجائزة"، وتابع لحام قائلا: "أهدي باسمكم هذه الجائزة لأمنا الصابرة الصامدة، سوريا".

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وفي سياق متصل، فاز بجائزة أفضل مخرج في المهرجان، المخرج الفلسطيني، رشيد مشهراوي، عن فيلمه الأخير، "كتابة على الثلج"، بينما راحت جائزة أفضل سيناريو درامي إلى الكاتب المغربي، عثمان أشقرا، عن فيلم "ولولة الروح".

أما بالنسبة لجائزة أفضل ممثل، فقد حازها النجم التونسي، عبد المنعم شويات، عن دوره في فيلم "مصطفى زد"، في حين تقاسمت سوزان نجم الدين وسعيدة باعدي جائزة أفضل ممثلة.

المصدر: صحيفة النهار