ابنة ستالين في مسلسل تلفزيوني روسي

تبدأ القناة الأولى للتلفزيون الروسي، في 15 أكتوبر الجاري، عرض مسلسل "سفيتلانا" عن حياة ابنة يوسف ستالين، سفيتلانا اليلويفا.

وقال ناطق باسم القناة التلفزيونية الأولى إن أحداث المسلسل تدور في الفترة بين عامي 1942 و1966، وتعرض فترة دراسة سفيتلانا في المدرسة وزواجها وولادة أطفالها ومغادرتها الاتحاد السوفيتي عام 1966.

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ونقل الناطق عن مخرج المسلسل، يفغيني زفيزداكوف، قوله إن الفيلم مستوحى من كتاب سفيتلانا "رسائل إلى صديقي"، الصادر في الولايات المتحدة بعد هجرتها إلى أمريكا. وأضاف قائلا: "انطلقنا من أقوالها في الكتاب وليس من مذكرات عنها".

وحسب المخرج، فإن فيلمه يعرض أكثر حقبة درامية في تاريخ الاتحاد السوفيتي، بدءا من فترة تقديس ستالين، وانتهاء بإزالة قناع القداسة عنه في المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي السوفيتي، عام 1956.

وتولى كاتب السيناريو الروسي المشهور، ألكسندر بوروديانسكي، تأليف سيناريو المسلسل. وقام الممثل، سيرغي كولتاكوف، بأداء دور يوسف ستالين. أما الممثلة الشابة، فيكتوريا رومانينكو، فلعبت دور ابنته سفيتلانا.

المصدر: تاس