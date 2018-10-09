"السلطانة هيام" تضحي حبا بتركيا

حول عدد من الفنانين والنجوم الأتراك عقود أعمالهم الفنية مؤخرا إلى الليرة التركية دعما للاقتصاد الوطني، ومن بينهم مريم أوزرلي المعروفة بالسلطانة هيام في مسلسل "حريم السلطان".

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واستجابت أوزرلي للحملة التي يسعى من خلالها الفنانون إلى تقوية العملة المحلية ودعم الاقتصاد، وخاصة في الأعمال التي وقعت عقودها بالعملات الأجنبية، وتحويلها للعملة المحلية.

وجرت العادة أن تبرم عقود أوزرلي باليورو، لتقرر الانتقال إلى الليرة التركية، ومعروف عنها أنها تأخذ على كل حلقة مسلسل، مبلغا قدره 50 ألف ليرة تركية، ما يعادل نحو 8 آلاف و160 دولارا.

ومن بين مشاهير الفنانين الذين شاركوا في الحملة أيضا، الممثلة الشهيرة هوليا أوشر، حيث اتخذت قرارا بتحويل عقودها التي أبرمتها في الإعلانات التجارية مع الشركات الأخرى لليرة التركية، مستبدلة العقود القديمة بعقود جديدة.

كما أقدم مشاهير آخرون من مثل المطرب فرمان توبراق، والمطربة إيبرو يشار، على نفس الخطوة.

وجاءت الاستجابة الفنية بعد الحملات المحلية والدولية، التي قام بها التجار والفنانون، بتحويل عملاتهم الأجنبية، والذهب الذي يمتلكونه لليرة التركية.

المصدر: الأناضول