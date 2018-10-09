النجم جيرارد باتلر يفتتح فيلمه القادم في السعودية

يسافر النجم الأمريكي، جيرارد باتلر، إلى السعودية لإطلاق فيلمه الجديد "Hunter Killer"، في حين سيزور العاصمة الرياض لأول مرة.

وانتشر الخبر لأول مرة عبر حساب "المجلس السعودي للأفلام" على موقع تويتر، وجاء فيه: "يستعد المجلس السعودي للأفلام لاستقبال النجم العالمي جيرارد باتلر، يوم الثلاثاء 9 أكتوبر، الذي يزور مدينة الرياض للمرة الأولى لإطلاق عروض فيلمه الجديد".

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ومن المتوقع أن يترافق حضور باتلر مع احتفالية ضخمة في مجمع صالات "Vox Cinemas" في السعودية، الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه في البلاد.

وقامت السعودية بافتتاح أولى صالاتها السينمائية خلال العام الجاري، ضمن برامج الرؤية الاقتصادية الجديدة (الرؤية 2030)، التي تشمل مجموعة من الإصلاحات والمشاريع الجديدة في المملكة.

كما تتوقع وزارة الثقافة والإعلام السعودية أن يتم افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي تضم أكثر من 2500 شاشة، وذلك بحلول عام 2030.

المصدر: اليوم السابع