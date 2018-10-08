مواقع التواصل الاجتماعي "تبكي" الفنانة السورية دينا هارون

اختطف الموت صباح اليوم الاثنين الفنانة السورية، دينا هارون، بعد معاناة مع المرض.

واستيقظ المجتمع الفني السوري على تلك الصدمة، التي لم يستوعبها بعد. فالراحلة كانت في ريعان عطائها الفني، ولها طفل في الثالثة، وبدت الصورة من بعيد، مدعاة للتفاؤل والغبطة.. لكن القدر لا يعرف المهنة أو الجنس أو العمر، بينما يقف الجميع أمامه سواسية بلا تفرقة، شيوخا وأطفالا، ورجالا ونساء.

كسرتي قلبنا يا دينا ، كتير بكرتي يا روحي ... الله يرحمك و يصبّر عيلتك و اهلك و أحبابك .. لروحك السلام ... وداعاً

دينا هارون في ذمة الله إنا لله و إنا إليه راجعون https://t.co/dtoXTUOKZD — Dima aljundi (@dima_aljundi) October 8, 2018

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وقد نعى الكثير من الفنانين السوريين من ممثلين ومخرجين زميلتهم الفنانة الراحلة، حيث نشرت الفنانة السورية، جيني إسبر، في حسابها على إنستغرام: "يا دينا الطيبة يا دينا المحبة يا دينا الحلوة بكلشي رحتي بكير دندونة كان عندك لسا كتير أحلام... يا دندون انشالله رحتي لمكان أحسن مِن هون لمكان كلو حب... رفيقتي الغالية رح اشتقلك ماعم صدق اني…"

كذلك قالت الفنانة، ديمة الجندي: ""كسرتي قلبنا يا دينا، كتير بكرتي يا روحي.. الله يرحمك ويصبّر عيلتك وأهلك وأحبابك .. لروحك السلام ... وداعا".

المصدر: إنستغرام+تويتر