مواقع التواصل الاجتماعي "تبكي" الفنانة السورية دينا هارون

يادينا الطيبة يادينا المحبة يا دينا الحلوة بكلشي رحتي بكير دندونة كان عندك لسا كتير أحلام ...يادندون انشالله رحتي لمكان أحسن مِن هون لمكان كلو حب ...رفيقتي الغالية رح اشتقلك ماعم صدق اني عّم اكتبلك هالكلام ...الله يرحمك 🙏🏼 @dinaharoon1