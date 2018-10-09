لأول مرة.. باليه كرة القدم على أحد المسارح الروسية!

قدم مسرح بشكيريا الحكومي للأوبرا والباليه عرضا أول لباليه "لنشاهد كرة القدم"، تضمن عرض مشاهد وعناصر من الرياضة الأكثر شعبية حول العالم.

وخطط القائمون على الباليه لعرضه خلال إقامة مونديال روسيا، إلا أن الأمور التقنية أجبرت مصمميه على تأجيل عرضه الأول، إلى 7 أكتوبر الجاري.

وقالت الناطقة باسم المسرح، لاريسا ساكايفا، في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن "الباليه سيدخل ربرتوار (برنامج عروض) المسرح الدائم".

ويقوم سيناريو الباليه على قصة حب تربط شابا وفتاة، حيث قرر الشاب أن يهدي حبيبته تذكرة لحضور مباراة كرة قدم.

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ويشارك في الباليه 29 فنانا يقومون بأداء أدوار لاعبي كرة القدم والمشجعين، ويمثلون مشاهد من الهجوم والدفاع وخرق قواعد المباراة من قبل اللاعبين.

كما يعكس العرض مشاعر المشجعين المختلفة بفرحهم وحماسهم ويأسهم. وشهد عرض الباليه لعبة كرة قدم "حقيقية" في بعض المشاهد، أداها الفنانون ببراعة على خشبة المسرح، حيث تناقلوا الكرة فيما بينهم وكأنهم في ملعب حقيقي.

وعمل على إخراج هذا الباليه إلى النور: الموسيقي روسلان مورسياكايف وأليكسي إيشوك، والفنانة التشكيلية، إيرينا ديريابينا، من موسكو. وقاد الأوركسترا، جرمان كيم، من عاصمة بشكيريا أوفا.

يذكر أن لاعبي فريق "أوفا" لكرة القدم برئاسة مدربهم من عاصمة بشكيريا كانوا قد شاهدوا الباليه.

المصدر: تاس