وفاة الممثلة السورية دينا هارون

توفيت الممثلة دينا هارون اليوم الاثنين 8 أكتوبر في مستشفى الأسد الجامعي بالعاصمة السورةي، دمشق، بعد معاناتها من مرض تضاربت الروايات حوله.

ومؤخرا، أجرت دينا عملية جراحية تكللت بالنجاح وخرجت بعدها من العناية المشدةة، قبل أن تعود إليها مجددا بعد عجزها عن التنفس بإصاباتها ببعض الانتانات في رئتيها، وفقا لما نقله موقع إرم نيوز نقلا عن مصادر محلية.

وتجدر الإشارة إلى قيام شقيقتها الممثلة، تولاي هارون، بنشر توضيح حول حقيقة مرض دينا، الذي دخلت على إثره العناية المشددة، موضحة أن أختها عانت من مشاكل تنفسية في صدرها ومشكلة في الأمعاء، وضلك بعد انتشار أنباء عن إصابتها بسرطان المعدة.