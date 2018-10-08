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هل يغادر كاني ويست عالم الفن؟

الثقافة والفن

هل يغادر كاني ويست عالم الفن؟
youtube/ [QUEENSxPAPALAM]
كاني ويست
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ذكر موقع "TMZ" أن نجم الهيب هوب العالمي، كاني ويست، أغلق صفحتيه على موقعي تويتر وإنستغرام فجأة.

ويعتقد بعض المهتمين بمجال الفن أن قرار ويست جاء بعد موجة انتقادات كبيرة واجهها مؤخرا، بسبب دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العديد من المناسبات، فيما يشير البعض الآخر إلى أنه قرر التنحي عن الأضواء قليلا.

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ومن جانبه، كان المغني قد ألمح منذ مدة إلى أنه ينوي التوجه إلى إفريقيا لاستكمال تسجيل ألبوم غنائي جديد، قد يشكل نقلة نوعية في صفحته الفنية.

وتأتي تلك الشائعات والأقاويل بعد أسبوع تقريبا من إعلان ويست على تويتر عن نيته تغيير اسمه الفني إلى "YE"، ما أثار دهشة الكثير من عشاقه.

المصدر: لايف. رو

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