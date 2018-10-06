 
مباشر

فنان أمريكي يبيع "جوازات سفر" سويسرية في لندن

الثقافة والفن

فنان أمريكي يبيع
iz.ru
"جوازات سفر" سويسرية يبيعها الفنان الأمريكي، توم ساكس، في لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kw1p

يقف سكان لندن في طوابير طويلة للحصول على جواز سفر سويسري بوسع كل راغب اقتناؤه بقيمة 20 يورو فقط.

ويعتبر جواز السفر السويسري أفضل وثيقة للسفر من دون تأشيرات دخول. لكن الجوازات التي يتدافع أبناء العاصمة البريطانية للحصول عليها ليست سوى نسخ منها، يطبعها بكثرة الفنان الأمريكي، توم ساكس، في إطار مشروعه الفني الجديد.

وأطلق ساكس مشروعه بعنوان بمناسبة اقتراب موعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، الحدث الذي يجعل مواطني المملكة يتساءلون عما إذا كانوا سيحتفظون بعده بحريتهم في التنقل خارج إطار بلادهم.

ولا يخفي ساكس نفسه أن الهدف من مشروعه الإبداعي الجديد هو دفع الناس إلى التفكير بعالم بلا حدود.

المصدر: Izvestia.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سعودية تطالب بـ"عتق رقبتها" من يد أخيها لرفضه أن تتزوج!