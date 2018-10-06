فنان أمريكي يبيع "جوازات سفر" سويسرية في لندن

يقف سكان لندن في طوابير طويلة للحصول على جواز سفر سويسري بوسع كل راغب اقتناؤه بقيمة 20 يورو فقط.

ويعتبر جواز السفر السويسري أفضل وثيقة للسفر من دون تأشيرات دخول. لكن الجوازات التي يتدافع أبناء العاصمة البريطانية للحصول عليها ليست سوى نسخ منها، يطبعها بكثرة الفنان الأمريكي، توم ساكس، في إطار مشروعه الفني الجديد.

وأطلق ساكس مشروعه بعنوان بمناسبة اقتراب موعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، الحدث الذي يجعل مواطني المملكة يتساءلون عما إذا كانوا سيحتفظون بعده بحريتهم في التنقل خارج إطار بلادهم.

ولا يخفي ساكس نفسه أن الهدف من مشروعه الإبداعي الجديد هو دفع الناس إلى التفكير بعالم بلا حدود.

المصدر: Izvestia.ru