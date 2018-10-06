فيديو.. مزحة سمجة بقيمة 1.4 مليون دولار!

كتبت صحيفة "Daily Mirror" أن إحدى أشهر اللوحات للرسام بانكسي "فتاة مع البالون" دمرت بشكل ذاتي فورا بعد بيعها في دار سوذبي (Sotheby’s) للمزادات في لندن.

وكانت قيمة اللوحة تقدر في البداية بما بين 250 و400 ألف دولار، لكن سعرها ازداد أثناء المزاد إلى 1.4 مليون دولار.

وبعد بيع التحفة الفنية فورا، تفاجأ الحضور بأن اللوحة تمزقت إلى قطع صغيرة.

وفيما بعد تبين أن العملية كانت مزحة سمجة، إذ أن اللوحة وضعت في إطار مذهب ثقيل كان مجهزا قصدا بجهاز تمزيق للورق.

ورسم بانكسي النسخة الوحيدة لهذه اللوحة عام 2006 على القماش بواسطة طلاء الأكريليك.

وقد اتصل ممثلو دار سوذبي للمزادات مع المشتري، ويتم حاليا بحث الأعمال المستقبلية لكلا الطرفين. ووفق قواعد المزاد يحق للمشتري التخلي عن مشترياته حال إصابتها بالضرر. لكنه لا يستبعد أن يؤدي هذا الحادث إلى زيادة سعر اللوحة.

المصدر: نوفوستي