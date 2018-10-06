شاهد.. ردة فعل نجل راغب علامة على رقص والدته في حفل خاص

نشر الفنان اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" لحفل خاص داخل منزله، بحضور أصدقائه المقربين وزوجته جيهان ونجله خالد.

وأظهر الفيديو لحظة رقص زوجة علامة على أنغام أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، ليتدخل نجل الفنان، ويمنعها من مواصلة الرقص، حيث احتضنها وقام بإبعادها عن أعين الحضور.

وأعرب علامة عن إعجابه الشديد بموقف نجله خالد تجاه والدته وغيرته عليها، ودخل في نوبة من الضحك إزاء ما فعله نجله مع والدته، مقدما له التحية أمام الجميع تعبيرا عن إعجابه بموقفه.

المصدر: إنستغرام