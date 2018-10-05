بعد 8 سنوات.. "كابتن أمريكا" يعتزل السلسلة الهوليوودية

قرر النجم العالمي، كريس إيفانس، التخلي عن دور البطولة في السلسلة الهوليوودية الشهيرة، "كابتن أمريكا"، وذلك بعد 8 سنوات من لعبه الدور نفسه.

وبالرغم من أنه تسلم دور البطولة لمدة 8 سنوات متواصلة، إلا أنه شارك بالشخصية الخيالية في 10 أفلام مختلفة، أهمها: "Avengers" و "Thor" و "Captain America".

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وفي السياق نفسه، انتهى النجم الأمريكي مؤخرا من تصوير الجزء الرابع من سلسلة "Avengers"، الفيلم رقم 22 لشركة "Marvel"، والذي سيكون آخر أفلام إيفانس بدور "Captain America".

وتدور قصة "Captain America" حول شاب ضعيف لكنه وطني وشجاع يدعى، ستيف روجرز، الذي أراد الالتحاق بالجيش الأمريكي لمحاربة النازيين في الحرب العالمية الثانية.

وخلال خدمته العسكرية، يحقن بمادة كيميائية تجعل منه جنديا خارقا، أطلق عليه اسم، "Captain America".

المصدر: إنديبندنت