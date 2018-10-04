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شاهد.. زوجة المصري أحمد الفيشاوي تثير الجدل مجددا بعد قبلة مهرجان الجونة

الثقافة والفن

شاهد.. زوجة المصري أحمد الفيشاوي تثير الجدل مجددا بعد قبلة مهرجان الجونة
Youtube
الفيشاوي وزوجته
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر مثير للجدل للممثل المصري أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل.

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وظهر الزوجان فيه أثناء مرورهما أمام العدسات لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتوقفا فجأة، حيث قامت كامل بربط شريط حذاء الفيشاوي من دون الاكتراث لوجود المصورين.

وكان الفيشاوي وزوجته، قد أثارا الجدل أيضا في مهرجان الجونة السينمائي في فعاليات افتتاح فيلمه الجديد "عيار ناري"، وقام الفيشاوي بتقبيل زوجته بطريقة رومانسية أمام الحضور وهو الذي وصفه البعض بأنه تقليد لمشاهير هوليوود.

المصدر: المصري اليوم

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