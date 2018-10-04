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موسكو تستضيف مهرجانا دوليا للكاريكاتير الهزلي

الثقافة والفن

موسكو تستضيف مهرجانا دوليا للكاريكاتير الهزلي
Ria.ru Evgeny Biatov
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افتتح المهرجان الدولي الخامس لعشاق فن الكاريكاتير الهزلي (كوميكس) في مجمع "كروكوس-إكسبو" للمعارض بموسكو، الخميس 4 أكتوبر الجاري، وسط توقعات بحضور يتجاوز 150 ألف شخص.

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وحضر إلى المهرجان الفنانان الأمريكيان، داني تريخو، الذي سيعقد مؤتمرا صحفيا ليجيب على أسئلة المعجبين، ومايكل روكر، المعروف بدور بطولة فيلم "حراس المجرة".

وانضم إلى المشاهير في المهرجان ضيف آخر، وهو كاتب السيناريو من هوليوود ومخرج فيلمي "رموز" و"الحاسة السادسة"، نايت شيامالان، الذي سيعرض في موسكو فيلمه للكاريكاتير الهزلي (كوميكس) بعنوان "الزجاج".

وأوضح المكتب الصحفي للمهرجان، الذي يستمر لغاية 7 أكتوبر الجاري، أن كل التذاكر قد بيعت، مع العلم أن أكبر معارض أوروبا الشرقية "إيغرومير- 2018" (عالم الألعاب الإلكترونية-2018) يقام في الوقت والمجمع نفسيهما.

المصدر: تاس

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