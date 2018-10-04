النجمة نادين نجيم توجه نصيحة لملكة جمال لبنان 2018

وجهت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، نصيحة لملكة جمال لبنان 2018، مايا رعيدي، وذلك عقب مشاركتها الرسمية في لجنة التحكيم.

وتوجهت نجيم بنصيحة لمايا رعيدي، قالت فيها: "أنصحها بالاستمتاع بهذا العام، فهو عامها. وكذلك أن تكتسب الخبرة وتتعلم من سلبيات الحياة ومن إيجابياتها، وأن تحافظ على نفسها وعلى صورتها وألا تتغير، وأن تبقى كما هي، كما رأيناها لأول مرة وأحببناها".

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وفي تعليقها على مشاركتها في الحدث السنوي، صرحت النجمة قائلة: "كلي فخر واعتزاز أن استدعيت للمشاركة في حدث وطني، كنت في أحد الأيام جزءا منه. لقد خضت التجربة وأدرك أهمية أن تضم اللجنة شخصيات متنوعة من مجالات مختلفة".

وشغلت نادين نسيب نجيم منصبا في لجنة التحكيم خلال حفل انتخاب ملكة جمال لبنان للعام 2018، وذلك بعد مرور 14 عاما على تتويجها بذلك اللقب.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية