موسيقي روسي يؤلف سيمفونية عن طريق الحرير بطلب من الصين

احتضن المسرح الكبير بمدينة دونهوانغ الصينية، عشية الاحتفال بيوم الموسيقى العالمي، العرض الأول لسيمفونية "دونهوانغ وطريق الحرير" للموسيقي الروسي، فيكتور بليشاك.

وقال الموسيقار الذي عاد إلى مسقط رأسه في بطرسبورغ، بعد زيارته للصين الشعبية، إن عزف السيمفونية استغرق 70 دقيقة، وإنه ألفها بطلب من إدارة محافظة قانسو الصينية، حيث عقد في نهاية سبتمبر الماضي المنتدى الثقافي الثالث لبلدان طريق الحرير الجديد. وقال منظمو المنتدى إن من شأن السيمفونية أن تتوج البرنامج الثقافي للمنتدى.

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وأشار الموسيقار إلى أن تأليف السيمفونية كان عملا غير مسبوق بالنسبة إليه، إذ أدخل إلى الأوركسترا السيمفوني آلات موسيقية صينية تقليدية، إلى جانب المدونة الموسيقية الكلاسيكية للأوركسترا السيمفوني.

وأضاف بليشاك أن دونهوانغ الصينية تعد قبلة لسياح العالم كله، وأنه استوحى من معالمها عند تأليف السيمفونية التي تتضمن قسمين: أحدهما يسمى "دونهوانغ أمس واليوم وغدا"، والآخر "دونهوانغ المقطع الذهبي لطريق الحرير"، وتسمع فيه أصداء نشيد الفرح من السيمفونية التاسعة لبيتهوفن "ليتعانق الملايين".

يذكر أن الموسيقار تلقى طلبا من السلطات الصينية عام 2010 لإبداع مقطوعة موسيقية لسيرك "المدينة الخضراء" البيئي. ثم تعاون مع المعهد الموسيقي في بكين، حيث ألف سيمفونية غنائية بمناسبة الذكرى الـ 70 لانتصار الصين على اليابان.

المصدر: تاس